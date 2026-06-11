Repubblica – Effetto Mondiali: Real Madrid su McTominay? Ma il Napoli non teme brutte sorprese

Scott McTominay sarà uno dei calciatori del Napoli protagonista ai Mondiali. Una manifestazione che può fungere da vetrina per lo scozzese, che non ha ancora rinnovato con gli azzurri. In particolare, la voce più rilevante è quella di un presunto interessamento del Real Madrid. Ma, la società azzurra non teme brutte sorprese. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica.

“Discorso opposto invece per McTominay, che non ha ancora rinnovato con la società azzurra ed è già al centro di parecchie voci di mercato: in particolare sul presunto interessamento per lui del Real Madrid. Un exploit dello scozzese rischia infatti di aumentare in modo esponenziale le attenzioni nei suoi confronti di altri top club ed è stato un peccato non riuscire a blindarlo ufficialmente prima della partenza per gli Usa. Ma il Napoli non teme brutte sorprese e si avvicina al Mondiale con una certezza: comunque vada, per il club di De Laurentiis, sarà un successo”.