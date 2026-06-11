Mondiali 2026: il calendario dei giocatori del Napoli. McTominay debutta a notte fonda contro Haiti

Scritto da:
Elia Falco
-

Oggi, inizieranno i Mondiali del 2026. Alla manifestazione, prenderanno parte anche i napoletani Scott McTominay per la Scozia; Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku per il Belgio; Mathias Olivera per l’Uruguay; Noa Lang per l’Olanda. L’olandese, nonostante sia formalmente del Galatasaray fino al 30 giugno, va tenuto sott’occhio poiché tornerà al Napoli, dove verrà valutato da Max Allegri. Un buon Mondiale potrebbe essere un buon segnale di rilancio. Di seguito, il calendario con le varie sfide dei calciatori azzurri.

SCOZIA

14 giugno ore 03:00 – Haiti-Scozia

20 giugno ore 00:00 – Scozia-Marocco

25 giugno ore 00:00 – Scozia-Brasile

BELGIO

15 giugno ore 21:00 – Belgio-Egitto

21 giugno ore 21:00 – Belgio-Iran

27 giugno ore 05:00 – Nuova Zelanda-Belgio

URUGUAY

16 giugno ore 00:00 – Arabia Saudita-Uruguay

22 giugno ore 00:00 – Uruguay-Capo Verde

27 giugno ore 02:00 – Uruguay-Spagna

OLANDA

14 giugno ore 22:00 – Olanda-Giappone

20 giugno ore 19:00 – Olanda-Svezia

26 giugno ore 01:00 – Tunisia-Olanda

Articolo precedenteCdS – Lucca, niente riscatto dalla Premier. Verrà valutato da Allegri in ritiro
Articolo successivoIl Mattino – Centrocampo Napoli, previsti grandi movimenti: diversi potrebbero lasciare! Nel mirino vari nomi

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE