Mondiali 2026: il calendario dei giocatori del Napoli. McTominay debutta a notte fonda contro Haiti

Oggi, inizieranno i Mondiali del 2026. Alla manifestazione, prenderanno parte anche i napoletani Scott McTominay per la Scozia; Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku per il Belgio; Mathias Olivera per l’Uruguay; Noa Lang per l’Olanda. L’olandese, nonostante sia formalmente del Galatasaray fino al 30 giugno, va tenuto sott’occhio poiché tornerà al Napoli, dove verrà valutato da Max Allegri. Un buon Mondiale potrebbe essere un buon segnale di rilancio. Di seguito, il calendario con le varie sfide dei calciatori azzurri.
SCOZIA
14 giugno ore 03:00 – Haiti-Scozia
20 giugno ore 00:00 – Scozia-Marocco
25 giugno ore 00:00 – Scozia-Brasile
BELGIO
15 giugno ore 21:00 – Belgio-Egitto
21 giugno ore 21:00 – Belgio-Iran
27 giugno ore 05:00 – Nuova Zelanda-Belgio
URUGUAY
16 giugno ore 00:00 – Arabia Saudita-Uruguay
22 giugno ore 00:00 – Uruguay-Capo Verde
27 giugno ore 02:00 – Uruguay-Spagna
OLANDA
14 giugno ore 22:00 – Olanda-Giappone
20 giugno ore 19:00 – Olanda-Svezia
26 giugno ore 01:00 – Tunisia-Olanda