Il Mattino – Portiere, Milinkovic-Savic in uscita ma non ha offerte. In caso di addio pronto Kovar

Capitolo portieri, con Max Allegri potrebbero capovolgersi le gerarchie. Se con Conte Vanja Milinkovic-Savic è stato il primo portiere, il toscano sarebbe intenzionato a preferire Alex Meret. Motivo per cui, il serbo potrebbe lasciare Napoli dopo una sola stagione, anche se al momento non vi sono offerte rilevanti. In caso di suo addio, gli azzurri si fionderebbero su Matej Kovar, estremo difensore di proprietà del Psv. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino.

“Se viene trovata la via d’uscita per Milinkovic-Savic verrà preso un sostituto. Allegri vuole tenere Meret e avrebbe individuato in Kovar del Psv, nazionale della Repubblica Ceca, il nome giusto. Ma prima, sia chiaro, va dato via l’ex granata che è stato pagato 20 milioni (tantissimi) e non ha al momento molte proposte interessanti”.