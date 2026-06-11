Il Mattino – Napoli, De Laurentiis stanzia tra i 50 e gli 80 milioni di euro per il mercato. La situazione

Aurelio De Laurentiis ha stanziato per il mercato estivo un budget che oscilla tra i 50 e gli 80 milioni di euro, al netto delle cessioni. Dunque, sarà un’estate meno ricca rispetto a quelle della gestione Conte, ma non di austerity. Non è un caso che, sommando i riscatti di Hojlund e Alisson, si siano volatilizzati già 60 milioni di euro. E, allo stesso tempo, il monte ingaggi verrà ridotto, ma non abbattuto. Il Mattino parla di come la dirigenza voglia prima far valutare la rosa ad Allegri, per poi procedere con eventuali operazioni di mercato. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli ha disegnato una strategia ben precisa. E anche per questo non si dispera né si strappa i capelli per gli incredibili ritardi con cui Allegri si sta liberando dal Milan. Non solo perché Max è già coinvolto a 360 gradi nel piano azzurro, ma anche perché oltre ai sondaggi di mercato – per adesso – non si va avanti. Come già raccontato, De Laurentiis ha una serie di obiettivi: sottoporre la sua rosa ad Allegri a Dimaro e Castel di Sangro, tagliare quelli che per Max sono “irrecuperabili” alla causa e poi procedere a vele spiegate verso la campagna di rafforzamento. Il motivo? Molti degli acquisti dell’estate passata sono stati strapagati anche per la voglia di avere tutti a disposizione già nel ritiro. Ma poi, il vero colpo è stato Hojlund, arrivato praticamente a fine agosto. Dunque, le operazione di De Laurentiis e Manna non sono dettate dalla fretta. Il Napoli avrà tra i 50 e gli 80 milioni di euro da investire sul mercato, al netto delle cessioni. E unica cosa che farà il patron è una riduzione del monte-ingaggi, sia pure non drastica. Insomma, né austerity né taglio dei costi. D’altronde, solo per i riscatti di Alisson e Hojlund sono già usciti 60 milioni”.