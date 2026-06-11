Il Mattino – Difensori, Manna ha un accordo con Gila ma Lotito non vuole vendere. Piace Natali

Capitolo difensori. Massimiliano Allegri sarà chiamato al compito di rivalutare Beukema, Marianucci e Rafa Marin. Qualora il tecnico nutrisse dei dubbi su di loro, è già pronto un investimento per Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo ha già accettato il Napoli, ma Lotito non ha intenzione di cederlo nonostante il contratto in scadenza. Manna ha già un accordo con lui: 2,6 milioni di euro all’anno. Rimane in pista anche Andrea Natali del Bayer Leverkusen. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino.

“Se Allegri dovesse avere dubbi tra i vari Beukema, Marianucci e Rafa Marin, è pronto Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo ha da tempo detto di sì al corteggiamento di Manna, ma Lotito non ci pensa affatto a iniziare con uno sgarbo il suo rapporto con Gattuso. De Laurentiis non pagherà mai 30 milioni per un difensore in scadenza, dunque tocca a Gila, nel caso, puntare i piedi. Qui è atteso da 5 anni di contratto a quasi il doppio di quello che prende alla Lazio: 2,6 milioni di euro. In agenda anche Natali, classe 2008 del Bayer Leverkusen”.