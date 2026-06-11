Il Mattino – Centrocampo Napoli, previsti grandi movimenti: diversi potrebbero lasciare! Nel mirino vari nomi

Il centrocampo potrebbe essere uno dei reparti più significativamente cambiato nel mercato estivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbero lasciare sia Anguissa che De Bruyne, mentre Lobotka farà sapere entro fine giugno se ha delle offerte. Quindi, la dirigenza ha in lista diversi profili, pur senza dar vita ad assalti concreti: Richard Rios, Javi Guerra e Gabriel Sara. A questi si aggiunge l’oggetto del desiderio Arthur Atta e l’idea di portare ad Allegri il pupillo Adrien Rabiot. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Lobotka farà sapere se ha delle offerte entro fine giugno, Anguissa e De Bruyne non sembrano intenzionati a restare. Il primo per una questione di contratto, non avendo gradito il rinnovo (automatico) senza adeguamento verso l’alto dello stipendio. L’altro, il belga, desidera chiudere la carriera in un campionato meno ostico come la Major League: e la candidata principale sembra essere il Los Angeles. Nella lista, ma senza assalti, Rios del Benfica, Javi Guerra del Valencia e Gabriel Sara. Senza dimenticare uno degli oggetti del desiderio della serie A: Atta dell’Udinese. Occhio a una operazione stile Conte-Lukaku nel 2024: ovvero regalare ad Allegri il pupillo, Adrien Rabiot. Ovviamente, sono nel caso di operazione low cost”.