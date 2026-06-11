Il Mattino – Capitolo esterni. Manna ha un accordo con Khalaili ma il Saint-Gilloise spara alto. Sul taccuino altri due nomi

Capitolo esterni. Il Napoli è a caccia di un forte laterale destro per la prossima stagione. Scrive Il Mattino, Giovanni Manna ha già un accordo con l’israeliano Anan Khalaili, di proprietà dell’Union Saint-Gilloise. A frenare la trattativa sono le richieste dei belgi, ritenute troppo elevate dalla dirigenza partenopea. Ecco che si stanno seguendo due piste parallele: Juanlu Sanchez del Siviglia e Dodô della Fiorentina. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Manna ha da almeno un mese raggiunto un’intesa con Anan Khalaili, esterno destro israeliano di 21 anni attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. Ma le distanze con il club sono ampissime: ecco, una di quelle operazioni che potrebbero maturare a fine mercato. Come vice di Di Lorenzo, piace il solito Juanlu del Siviglia, troppe volte rimasto con il due di picche in mano per credere ancora nel desiderio del Napoli di portarlo in Italia. Ed è ovvio: riflettori puntati sul solito Dodô della Fiorentina. Anche perché tra Manna e Paratici c’è un feeling che è iniziato dai tempi della Juventus”.