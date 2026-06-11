Il Mattino – Capitolo attaccanti. Lukaku può partire per 10 milioni. Rimangono in lista 4 nomi

Capitolo attaccanti. Il Napoli preferisce vendere prima di comprare. Tra i partenti c’è sicuramente Romelu Lukaku: a 10 milioni il belga può essere ceduto. Intanto, si segue la pista Vlahovic, ma le sue esose richieste rendono la trattativa più complicata. Rimangono in lista Fini, Zeballos e Alajbegovic. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“In attacco il Napoli è, per così dire, in overbooking: prima di dire di sì a un acquisto, De Laurentiis vuole vedere qualcuno andar via. Dunque, vero che Dusan Vlahovic è un’attrazione, ma vuole 20 milioni alla firma. Occhio quindi a Fini del Genoa, Zeballos del Boca Juniors e Alajbegovic del Salisburgo. Lukaku? Per prenderlo ci vogliono almeno 10 milioni di euro. De Laurentiis fissa il prezzo (lo ha pagato 30 milioni due estati fa). Di sicuro, è in partenza”.