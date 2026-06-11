Gazzetta – Rinnovo e matrimonio: quella di Rrahmani è un’estate magica

Rinnovo e matrimonio: meglio di così non si può. Amir Rrahmani si appresta a vivere un’estate magica, sia per il rinnovo ormai imminente con il Napoli, sia per la proposta a Drita, con cui convolerà a nozze. Questo primo, prevede per lui un’estensione del contratto fino al 2029. Di fatto, un accordo a vita. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Rinnovo e matrimonio. È un’estate magica per Amir Rrahmani: il difensore kosovaro, arrivato a Napoli nel 2020, chiuderà praticamente la sua carriera in azzurro. L’accordo col club di De Laurentiis è definito da tempo e deve solo essere ufficializzato: scadrà nel 2029, quando Amir avrà 35 anni. Rrhamani è ormai uno dei pilastri del Napoli, nonché uno dei senatori all’interno dello spogliatoio azzurro: la sua lunga assenza per via degli infortuni ha pesato molto sull’ultima stagione, dopo che il centrale kosovaro era stato l’unico giocatore sempre presente nell’anno dello scudetto 2024-25. Intanto, ieri sui social, Rrahmani ha mostrato al mondo il suo lato più intimo, con le foto della proposta di matrimonio avvenuta a bordo di uno yacht. Amir sposerà Drita Stublla blogger e influencer 29enne, anche lei kosovara”.