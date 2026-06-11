Gazzetta – Alisson Santos si è subito imposto nel Napoli. Ora l’obiettivo è vincere un trofeo

Alisson Santos ci ha messo pochissimo tempo a trovare la sua collocazione nel Napoli. Lo ha fatto portando imprevedibilità e gol pesanti. Ora, l’obiettivo per la prossima stagione è quello di vincere un trofeo con la maglia azzurra. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Alisson ci ha messo poco a ritagliarsi il suo spazio, a dimostrare di non essere solo un giocatore da buttare nella mischia per cambiare l’inerzia di un match. E poi calcia in porta. E segna. Gol pesantissimi, come quelli contro la Roma e Torino, alla fine determinanti per mantenere il Napoli sempre a distanza di sicurezza nella zona Champions. Alisson ha già centrato due missioni in azzurro, contribuendo a riportare il club in Champions e meritandosi il riscatto dallo Sporting. Ora arriva la prova più difficile, ma anche più affascinante: riuscire a vincere un trofeo in maglia azzurra, per festeggiare nel tempio di Maradona”.