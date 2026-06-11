CdS – Vergara via? Macché. Napoli e giocatore vogliono proseguire insieme

Antonio Vergara via dal Napoli? Macché. Nonostante gli accostamenti a Como e Tottenham la volontà di dirigenta e giocatore è chiara: proseguire insieme. Al momento, la società non ha registrato offerte da parte delle due squadre citate. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Gli occhi del Como e del Tottenham, innanzitutto, hanno innescato un po’ all’improvviso e anche a sorpresa la discussione sul futuro di Vergara. Il Napoli, però, non ha registrato offerte e ha intenzione di puntare sul suo patrimonio. Dal canto proprio, il giocatore non ha palesato la voglia di andare via. Non ne ha alcuna intenzione. E così, non resta che attendere l’inizio della stagione e del nuovo corso targato Allegri”.