CdS – Lucca, niente riscatto dalla Premier. Verrà valutato da Allegri in ritiro

Lorenzo Lucca non è stato riscattato dal Nottingham Forest e farà ritorno al Napoli a luglio. Una notizia che era nell’aria, visto che il giocatore non ha inciso nella sua esperienza in Premier. Ora, l’obiettivo è il rilancio. L’ex Udinese svolgerà il pre-campionato in azzurro, dove sarà valutato da Max Allegri. Ne parla oggi Il Corriere dello Sport.

“Per il momento la storia è la seguente: dal primo giorno di luglio, Lucca tornerà alla casa madre azzurra e poi ogni decisione tecnica spetterà ad Allegri. Se il nuovo allenatore vorrà valutarlo all’opera – si tratta comunque di un centravanti che conosce perfettamente, pur non avendolo allenato -, allora il 17 luglio partirà insieme al gruppo per il ritiro di Dimaro Folgarida. E al momento è proprio questa la prospettiva più probabile, al netto di qualche improvvisa scossa di mercato. Si vedrà. Di certo Lorenzo ha davanti a sé una missione: riscatto, rilancio. Due stagioni fa era stato decisivo per il cammino dell’Udinese a suon di gol – 14 in 36 partite – e aveva anche conquistato la Nazionale, ma dopo l’arrivo al Napoli è successo qualcosa e la magia è svanita. Una stagione storta può capitare, ci mancherebbe. L’importante è cancellare e ripartire: è pur sempre un investimento da 35 milioni”.