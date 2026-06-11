CdS – Dopo un inizio in sordina, Giovane vuole mettersi in mostra con il Napoli. Allegri lo aspetta

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato a proposito di Giovane. Il brasiliano, arrivato dal Verona a gennaio per 20 milioni di euro, è apparso in sordina nei suoi primi mesi al Napoli, in cui ha collezionato due assist. Ora, l’obiettivo è quello di mettersi maggiormente in mostra. Max Allegri lo aspetta. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La sua stagione, la prima in Serie A, è stata un giro sulle montagne russe, con emozioni forti e indimenticabili. Doppio grande salto, dal Brasile all’Italia, poi da Verona a Napoli portando con sé in valigia il peso delle aspettative e quei tre gol (uno all’Inter) che erano il suo biglietto da visita per l’accesso al Maradona. Con Napoli l’impatto è stato prudente, com’è giusto che fosse per un ragazzo che fino a pochi mesi prima giocava altrove, distante dalle luci della ribalta. Conte lo ha utilizzato come esterno a destra dove agiva proprio Neres e poi Vergara e infine De Bruyne. Poi, però, ha immaginato per lui anche un futuro da “nove” e allora lo ha reso prima alternativa a Hojlund. Lui, Giovane, potendo scegliere si sente proprio attaccante. Il suo idolo è Ronaldo. Ha divorato video dei suoi gol e dei suoi numeri. In campo parte largo ma si accentra, vede la porta, al dribbling – che comunque ha – preferisce la concretezza dei gesti. Proprio al connazionale Alisson, contro la Roma, aveva fornito il suo primo assist. Si era ripetuto, guarda caso, al Bentegodi per Lukaku: cross da sinistra sporcato e gol del 2-1 di Big Rom allo scadere. Era febbraio. Poi, per lui, altri minuti sparsi qua e là lungo la stagione. Aspettando la prossima: c’è anche lui e vorrà mettersi in mostra. Allegri lo aspetta”