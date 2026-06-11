CdS – Cambio di ruolo per Vergara sotto la guida di Allegri? L’ipotesi

Cambio di ruolo per Vergara nella gestione Allegri? L’ipotesi c’è, e ne parla Il Corriere dello Sport. Secondo quanto riportato, il 26 dovrà consacrarsi con il nuovo mister, così da poter subito tornare a brillare e, magari, conquistare la Nazionale. Intanto, il tecnico studia per lui un nuovo ruolo: quello di mezz’ala. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La lettura più corretta, insomma, sembra un’altra: Antonio dovrà consacrarsi con Allegri e potrà anche continuare a puntare alla Nazionale, alla rinascita del movimento, dopo aver partecipato a una delle famose cene di Gattuso. Dovrà trovare una dimensione definitiva e quella continuità che l’infortunio ha spezzato. Una fiducia conquistata con grande caparbietà e una naturale sfrontatezza, dribblando anche le difficoltà dell’affollamento in rosa che a gennaio lo hanno anche avvicinato al prestito a caccia di minuti. Poi, gli infortuni e una chance inaspettata che Vergara ha saputo sfruttare da grande. Segnando in ogni competizione e adattandosi da trequartista destro nel 3-4-2-1. Quest’anno potrebbe profilarsi una stagione da mezzala, si vedrà. Anzi, saranno affari suoi e di Max: attendere, prego”.