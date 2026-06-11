Billy Gilmour compie 25 anni. Gli auguri della Ssc Napoli: “Auguri Billy!

Compleanno in casa Napoli: Billy Gilmour compie oggi 25 anni. Lo scozzese, arrivato dal Brighton nell’estate del 2024 per una cifra di circa 14 milioni di euro, ha totalizzato 48 presenze, mettendo a referto un gol e un assist. Con la maglia azzurra, ha vinto uno scudetto ed una supercoppa italiana. Di seguito, il messaggio di auguri della Ssc Napoli.

“Compleanno in casa azzurra. Billy Gilmour compie 25 anni. Il centrocampista del Napoli è nato l’11 giugno 2001 a Irvine (Scozia). A Gilmour vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Gilmour ha esordito in azzurro il 15 settembre 2024 in occasione del successo esterno contro il Cagliari. Conta 48 presenze e un gol realizzato nel match del 22 settembre 2025 contro il Pisa, terminato 3-2 per il Napoli. Ha contribuito alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Auguri Billy!”