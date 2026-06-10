Sky – Allegri-Napoli, l’accordo totale rimane. Bisogna solo attendere la rescissione

Nonostante i dubbi emersi negli ultimi giorni per quanto riguarda i problemi nel risolvere il contratto con il Milan, il Napoli e Massimiliano Allegri sono promessi sposi. Il tecnico, guiderà gli azzurri nel corso della prossima stagione. Ma, perché possa venir messo sotto contratto e annunciato, bisognerà aspettare che l’allenatore risolva il suo accordo con il Milan. Una vicenda che, per quanto si stia protraendo molto per le lunghe, non impensierisce. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale. Qui, ha dichiarato che l’accordo totale tra le parti rimane, e bisognerà attendere solo la rescissione con il Milan. “La panchina del Napoli non è ancora ufficialmente di Max Allegri, ma l’accordo è stato raggiunto sotto tutti i punti di vista. Bisognerà quindi solo aspettare che il tecnico risolva il contratto con il Milan”.