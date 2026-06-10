McTominay: “Non vedo l’ora di affrontare il Brasile! Mondiali? Il primo ricordo il gol di Iniesta”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di JD Sports. Qui, parla dei suoi ricordi legati ai Mondiali, a cui parteciperà con la Scozia. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Primo ricordo dei Mondiali? Forse quando Iniesta segnò nella finale dei Mondiali del 2010 permettendo alla Spagna di vincerli. Ero un ragazzino, fu un momento incredibile”.

“Quale squadra non vedi l’ora di affrontare? Probabilmente il Brasile, che affronteremo nell’ultima partita. Sarà a Miami e sarebbe un qualcosa di speciale per noi e per i nostri tifosi”.

“Cosa significa avere l’intera Scozia a supportarvi? Significa tutto. Il loro supporto è incredibile e noi vogliamo dar loro più momenti da ricordare, continuando a giocare e a dimostrare come si vince”.

“Quale sarebbe un successo per la Scozia ai Mondiali? Superare il gruppo ed essere molto competitivi e proporsi con la mentalità di poter giocare contro le big, riuscire ad ottenere risultati e performare ad alti livelli”.