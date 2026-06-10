McTominay: “Michael Jordan? La serie The Last Dance mi ha cambiato. Ho capito che devo essere sempre al massimo, anche in amichevole”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bbc Scotland. Qui, ha parlato del suo fascino per Michael Jordan, in particolar modo del suo approccio alla vita da atleta. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Quando ho visto per la prima volta ‘The Last Dance’ nel periodo del Covid, mi sono sentito diverso da ogni altro atleta che avevo visto prima. Mi ha ricordato di quando ero bambino e non volevo perdere mai. Ero molto competitivo in ogni cosa. E sono continuato ad esserlo, ovviamente mi sono calmato un po’ crescendo. Mi sentivo come ‘questi atleti sono differenti, c’è qualcosa di diverso in loro’ e ti guardi indietro a quando volevi vincere sempre qualsiasi cosa facessi. L’ho vista 5-6 volte. Il modo in cui approccia ad ogni singola partita mi ha ricordato una famosa frase: ‘quando qualcuno arriva allo stadio, potrebbe start vedendo per la prima volta. Quindi, ogni volta che qualcuno arriva allo stadio, penso come del tipo ‘alcune persone sono arrivate a vederti per la prima volta’. Quindi, se non corri, non puoi dare il meglio di te. E i piccoli dettagli, un piccolo fan potrebbe vederti la prima volta e dire ‘non è così forte…’. Quindi, ogni gara è importante, anche un’amichevole”.