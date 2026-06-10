Juan Jesus compie 35 anni, gli auguri della Ssc Napoli: “Auguri JJ!”

Compleanno in casa Napoli: Juan Jesus compie 35 anni. Il brasiliano, non rinnoverà il suo contratto con gli azzurri, lasciando la squadra dopo 5 anni. In questi, ha collezionato 130 presenze, condite da 5 gol e 2 assist. In totale, con la maglia partenopea ha vinto due scudetti ed una supercoppa. Di seguito, gli auguri della Ssc Napoli.

“Compleanno in casa azzurra. Juan Jesus compie 35 anni. Il difensore del Napoli è nato il 10 giugno 1991 a Belo Horizonte (Brasile). A Juan Jesus vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Juan Jesus conta 130 presenze con la maglia azzurra e 5 gol. Il 29 agosto 2021 il suo esordio con il Napoli in occasione del successo a Marassi contro il Genoa per 2-1. Ha contribuito alla vittoria del terzo e del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Auguri JJ!”