Il Mattino – Mercato Napoli, De Laurentiis ha dettato la linea: prima snellire e poi acquistare

Aurelio De Laurentiis detta la nuova strategia per il mercato del Napoli: prima vendere per poi comprare nelle fasi finali del mercato, quando i prezzi saranno più abbordabili. Il patron, racconta Il Mattino, ha compreso la lezione dell’ultimo mercato, che ha visto la società spendere diversi milioni per dei calciatori prima dell’inizio del ritiro. E Max Allegri? Avrà sì peso sul mercato, ma non lo stesso del suo predecessore Conte. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Una cosa deve essere certa: Allegri inciderà sul mercato, ma non come ha preteso Conte. La strategia azzurra non è in fase di stallo. Al contrario: De Laurentiis vuole snellire la rosa prima di andare in giro a spendere. L’esperienza di dodici mesi fa suona come un monito: l’aver voluto prendere calciatori prima dell’inizio del ritiro a Dimaro, ha spinto a pagare prezzi molto più alti. E allora, è chiaro, che il grosso del mercato azzurro – vedrete – si svilupperà da agosto in poi”.