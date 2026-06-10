Il Mattino – Attacco, Allegri non vuole la svendita di Lucca. Intanto, c’è un nome alla finestra

Max Allegri si aspetta qualcosa di diverso dall’attacco del Napoli. È quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo quanto riportato, il tecnico non vuole la svendita di Lucca e, qualora non ci fossero opportunità migliori, sarebbe pronto a puntare su di lui. Intanto, il procuratore Beppe Riso ha proposto alla dirigenza Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà del Sassuolo, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Hojlund. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Anche in attacco Max si aspetta qualcosa di diverso. Chiaro, da aziendalista non vuole che Lucca venga svenduto, quindi non dovesse esserci una soluzione economicamente valida, punterà su di lui. Ma intanto, il solito Beppe Riso, ha proposto – nel caso – anche Andrea Pinamonti che potrebbe lasciare il Sassuolo”.