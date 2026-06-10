Gazzetta – Zeballos spinge per il Napoli e nello stadio intitolato al mito Maradona

Exequiel Zeballos vuole il Napoli. L’argentino, riporta La Gazzetta dello Sport, spinge per giocare al Maradona. Un approdo del calciatore attualmente in forza al Boca Juniors, impreziosirebbe la rosa degli azzurri, portando in dote un jolly offensivo capace di offrire qualità e imprevedibilità. Di seguito, ecco quanto raccontato dalla Rosea. “Zeballos, invece, spinge per poter giocare nello stadio intitolato al mito Maradona: velocità, dribbling, sfrontatezza, qualità che lo rendono perfetto per i sogni dei napoletani. Che spera di conquistare con una ruleta o un golazo”.