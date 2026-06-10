Gazzetta – Rafa Marin è di fatto un nuovo acquisto del Napoli: lo spagnolo ha voglia di rivincita

Il Napoli della prossima stagione potrà contare su Rafa Marin. Il difensore, appena tornato dall’esperienza al Villarreal, ha forte voglia di rivincita ed è pronto a giocarsi la sua seconda opportunità con la maglia azzurra. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Rafa Marin è di fatto un nuovo acquisto. Poteva restare al Villarreal come da desiderio del club di Valencia, ma la voglia di rivincita è stata più forte della possibilità di adagiarsi in una nuova zona di conforto. Manna già a fine aprile ha fatto sapere agli agenti del giocatore di volerlo nuovamente a Napoli e questo è stato sufficiente per convincere Marin a giocarsi un’altra chance in Italia. Nell’accordo col Villarreal, infatti, il diritto di riscatto era vincolato alla volontà del giocatore. E Rafa oggi vuole il Napoli, per potersi finalmente consacrare anche a livello internazionale. Con Conte le cose sono andate male, ma Marin è cresciuto lo stesso. Così come passi in avanti li ha fatti quest’anno sotto la guida di Marcelino. Ora, però, serve il grande salto e Allegri potrebbe aiutarlo a completare il processo di maturazione. Il Real Madrid, intanto, osserva interessato: i Blancos hanno ancora un diritto di recompra da 25 milioni per questa estate e 35 nella prossima, di fatto sono proprietari in parte del suo cartellino. E nel mondo madrileno c’è chi continua a rimpiangere la sua cessione. Marin prenderà il posto di Juan Jesus, svincolato”.