Gazzetta – Napoli, Juanlu Sanchez è davanti a Khalaili e Dodô. La situazione

Non tramonta la pista Juanlu Sanchez, anzi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe lui in pole per il ruolo di laterale destro. Motivo? Gli elevati costi dell’operazione Khalaili e l’assenza di una vera e propria apertura alla trattativa per Dodô. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Juanlu è stato a un passo dal Napoli per tutta la scorsa estate, ma alla fine il Siviglia non ha voluto lasciarlo andare: a gennaio c’è stato un nuovo contatto, di recente è ripartita la corte. Khalaili costa tanto è c’è la concorrenza della Premier, per Dodô la Fiorentina per ora resiste, e così che l’andaluso è in pole”.