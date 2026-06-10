Gazzetta – Gila-Napoli, Lotito non molla. Ma il contratto in scadenza potrebbe giocare in favore degli azzurri

Il Napoli pensa a Mario Gila per la difesa. Lo spagnolo, è in scadenza con la Lazio e vorrebbe trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Tuttavia, ci sarà da oltrepassare la resistenza di Lotito, che non ha intenzione di lasciarlo partire. Ma, l’accordo in scadenza nel 2027 (e il rischio di un addio a zero) potrebbero convincere la dirigenza biancoceleste a non andare al braccio di ferro. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Gila, che ha scelto Napoli nonostante Lotito non abbia alcuna intenzione di cederlo. Ma il contratto in scadenza nel 2027 consiglia di non andare al braccio di ferro: Gila piace per la personalità, la capacità di impostare e di difendere, l’abilità nella marcatura e la velocità per tenere a freno i brevilinei. Può giocare nella difesa a tre e in quella a 4, garantendo sempre grande affidabilità”.