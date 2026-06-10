FOTO – Mazzocchi su Instagram: “A Napoli abbiamo sviluppato lo spirito di sopravvivenza. Non è mancanza di voglia, ma progredire nonostante le difficoltà”

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @mazzocchi

Pasquale Mazzocchi, calciatore del Napoli, ha espresso un pensiero sulla città e sui napoletani in generale in una sua storia di Instagram. Qui, parla di come lo ‘spirito di sopravvivenza’ sviluppato dai partenopei abbia aiutato a cavarsela da soli davanti alle poche opportunità, e che questo non è una mancanza di voglia ma volontà di progredire anche quando la società offre poco. Di seguito, il contenuto. “A Napoli negli anni abbiamo sviluppato lo ‘spirito di sopravvivenza’. Questo ci ha portato a cavarcela da soli anche quando le opportunità erano scarse, ci ha portato a fare qualsiasi cosa pur di sopravvivere alle difficoltà che la vita ci manifesta nel tempo. Non è mancanza di voglia, è riuscire a progredire anche quando la società ti offre poco o niente!”

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