Centrocampo, Manna punta ad un colpo in entrata: 5 nomi sulla lista del Ds azzurro. I dettagli

Giovanni Manna studia le mosse per rinforzare il centrocampo del Napoli. Al netto di chi partirà o rimarrà, gli azzurri hanno bisogno di un colpo in entrata. Il primo nome da tenere in considerazione è quello di Arthur Atta dell’Udinese, che è però valutato circa 30 milioni di euro e vede più squadre interessate. Motivo per cui, il Ds valuta anche altre idee come Javi Guerra, Gabriel Sara, Richard Rios e Manuel Ugarte. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il collegamento verso il domani può avere il nome di Arthur Atta. Ma come tutti quelli che esplodono nell’Udinese ha un doppio intoppo: il prezzo altissimo (quasi 30 milioni) e la concorrenza della Premier (c’è il Newcastle). Per questo Manna tiene caldissime la pista spagnola che porta al Valencia e a Javi Guerra e quella turca che punta dritto sul 26enne Gabriel Sara del Galatasaray. Manna sta scandagliando il mercato dei centrocampisti: non è un caso che quasi tutte le trattative intessute, o perlomeno le manifestazioni di interesse, riguardino quelli della terra di mezzo, compreso il colombiano Richard Rios del Benfica e l’uruguaiano del Manchester United Manuel Ugarte“.