CdS – Napoli, per la fascia destra c’è anche Dodô che può arrivare per 15 milioni. La posizione della Fiorentina

Non solo Khalaili, il Napoli valuta anche Dodô come laterale destro. Il brasiliano, sarebbe un colpo più economico, in quanto potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Parallelamente, e giocoforza, il Napoli continua a valutare anche gli altri profili ritenuti ideali per rinforzare la coppia al fianco del capitano. E in quest’ottica il nome di Domilson Cordeiro dos Santos, in arte Dodô, è sempre altissimo nella lista di gradimento. Rispetto a Khalaili ha parametri molto diversi: 27 anni contro 21, contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2027 e nessuna intenzione di rinnovare, e soprattutto la possibilità di acquistarlo per una quindicina di milioni. In una fase in cui il mercato sembra in attesa soprattutto del Mondiale e dei suoi risvolti, l’idea che il Napoli possa provare ad affondare in tempi ragionevolmente brevi l’acquisto di un terzino destro è molto fondata. È questa la priorità di una sessione che non richiederà gli sforzi e non registrerà il movimento forsennato della precedente”.

La Viola, dal canto suo, mira a cederlo già in questo mese di giugno, così da poter rientrare nell’esercizio economico corrente. In caso non avvenisse la sua partenza, è previsto un gentlemen agreement, con un rinnovo per un’altra stagione. “La ricerca di un terzino è legata agli addii, prossimi, degli attuali esterni. Come Dodô, che la Fiorentina spererebbe di cedere già a giugno per rientrare nella chiusura dell’esercizio economico. La sua valutazione nonostante il contratto in scadenza nel 2027 è di almeno 15 milioni. Se il divorzio col brasiliano non si consumerà entro la fine di agosto, è già pronto il rinnovo annuale previsto da un gentlemen agreement mirato a evitare tensioni reciproche”.