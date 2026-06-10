CdS – Napoli, c’è l’accordo con Khalaili. Ma l’Union Saint-Gilloise non fa sconti: la situazione

Il Napoli ha trovato l’accordo con Anan Khalaili, laterale dell’Union Saint-Gilloise. Sul tavolo, c’è un contratto quinquennale a 1,3 milioni a stagione. Ora però, c’è da trovare l’intesa con i belgi, che vogliono cedere l’israeliano per non meno di 25 milioni di euro. Questo, vista anche una percentuale di rivendita in favore del Maccabi Haifa del 20%. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“La valutazione di partenza del Saint-Gilloise per cedere il suo terzino dalle spiccate qualità offensive è di 25 milioni di euro, davvero una somma considerevole, e ciò significa che se anche fosse ritoccata verso il basso non sarebbero applicati sconti particolari. Diciamo, almeno 22,5-23 milioni. Comunque troppi, secondo il Napoli. Ma non per il club belga considerando che il 20% della somma spetta al Maccabi Haifa, il club di provenienza di Khalaili, che ha conservato una percentuale sulla futura rivendita. L’ostacolo più alto per chiudere il colpo che il ds Manna ha fiutato da mesi è di carattere economico. E non è poco. Tra l’altro, negli ultimi giorni la stampa belga ha cominciato anche a citare la concorrenza in Premier: Tottenham, Newcastle e Bournemouth. Manna, però, s’è mosso con grande anticipo e ha anche raggiunto un accordo con la famiglia di Khalaili: in Israele si racconta di un ingaggio da 1,3 milioni di euro a stagione fino al 2031. Il calciatore ha dato il suo placet, ma resta il problema del trasferimento: ecco perché il prossimo passaggio sarà intensificare il dialogo con l’Union Saint-Gilloise per provare a trovare un accordo”.