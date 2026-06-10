CdS – Anguissa, futuro al Napoli in bilico. In caso di addio è già pronto il sostituto

Il futuro al Napoli di André-Frank Zambo Anguissa è in bilico. Da accordo, il centrocampista camerunense dispone di un altro anno di contratto in virtù del prolungamento unilaterale della società. Ma, la brusca frenata per la trattativa sul rinnovo ha messo un enorme punto interrogativo alla vicenda. Quindi, l’addio diventa un’opzione possibile. E, in caso di separazione, il profilo in cima alla lista per la sostituzione è quello di Richard Rios del Benfica. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Mirino anche sul centrocampo, dove il nodo principale riguarda la posizione di Anguissa. La storia è semplice, nella sua complessità: Frank ha un altro anno di contratto con il Napoli in virtù del prolungamento unilaterale esercitato dal club, ma la brusca frenata invernale nella trattativa per un rinnovo più duraturo ha scritto un punto interrogativo in calce al futuro. Se alla fine la storia si interromperà, il profilo prediletto è Richard Rios, colombiano del Benfica e della nazionale pronta al Mondiale”.