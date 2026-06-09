Sky-Ci sono diversi motivi per tenere Vergara: i dettagli

Massimo Ugolini, giornalista di Sky ha parlato del futuro di Antonio Vergara al Napoli: “Oggi Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, di Politano, ma anche di Antonio Vergara, è stato abbastanza chiaro. Ha detto: ‘Noi non ce ne vogliamo andare e poi, se il Napoli lo cede perché lo vuole cedere, è un discorso del Napoli’. Ha parlato di una cifra di 25-30 milioni che, si è intuito, potrebbe fare gola al Napoli per la plusvalenza che rappresenterebbe e per la cifra importante che verrebbe incassata per un giovane molto interessante.

Però ci sono tanti motivi per tenere Vergara. Il primo, appunto, è l’età: nell’ottica del ringiovanimento della rosa è un giocatore da mantenere. Il secondo, che poi è anche il primo per importanza, è quello che ha fatto vedere sul campo quest’anno. Basti ricordare il gol straordinario al Chelsea in Champions League, il primo gol di Vergara nella competizione. C’è poi anche un discorso legato alle origini: viene dal vivaio del Napoli. Sappiamo quanto sia importante, nella composizione delle liste, avere giocatori di produzione propria, senza dimenticare l’aspetto romantico, che sarebbe un segnale di continuità con la tradizione che vuole sempre un giocatore cresciuto nel Napoli vestire la maglia azzurra. Non ci dovrebbero essere problemi, ovviamente, però qualora dovesse arrivare un’offerta, risultano interessate squadre come Roma e Atalanta. Bisognerà capire come reagirà il presidente De Laurentiis se si tratterà di un’offerta importante, nell’ordine dei 30 milioni“.