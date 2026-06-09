Fabbroni: “Non sacrificherei Vergara, si deve dare spazio ai giovani”

Il giornalista Mario Fabbroni, intervenuto durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio” ha parlato del futuro di Antonio Vergara: “Io non sacrificherei Vergara, perché bisognerebbe dare spazio, largo e fiducia ai giovani. Il campionato di Serie A è troppo incline ai giocatori d’esperienza e poco capace di dare spazio ai giovani ragazzi. Se un giovane sa fare qualcosa sembra quasi possa diventare un ostacolo. Questo Paese si fida troppo dell’usato sicuro. Anche il Napoli si è fidato dell’usato sicuro, solo l’Inter ha rischiato con un allenatore come Chivu. Il resto della Serie A è pieno di allenatori che gira e rigira sono sempre gli stessi. Grosso va alla Fiorentina, ma forse meritava una panchina più importante dopo la stagione al Sassuolo. Italiano va in Turchia e Montella è ct della nazionale turca“.