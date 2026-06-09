Alvino: “Il corto muso è espressione di superiorità mentale”

Carlo Alvino, nel corso del proprio editoriale “Dillo ad Alvino” ha parlato del futuro mister del Napoli Massimiliano Allegri: “Si aspetta da qui a qualche giorni l’ufficialità di Massimiliano Allegri. Il corto muso non è un ripiego è un manifesto di superiorità mentale. Chi critica questa filosofia, semplicemente non comprende la bellazza del cinismo. La perfezione di una squadra che sa soffrire unità, per poi azzannare la preda senza sprecare un briciolo di energia.

Allegri cosa fa? Asfalta i sognatori e rimette al centro del villaggio il dogma supremo: il calcio è fatto di punti, il calcio è fatto di trofei. Sarà ahimé anche brutto a dirlo, ma il calcio è fatto di cinismo. Perchè poi ci sono fa fare da controaltare gli applausi, ma non quelli ai vincitore ma quelli di magra consolazione. Preparatevi, ve lo dico con ampio anticipo, perché il Napoli del centenario, il Napoli della stagione 2026/27, il Napoli del futuro non nn sarà lì a ballare per fare divertire il pubblico ma per scendere in campo per dominare e distruggere la concorrenza”.