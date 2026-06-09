Agente Marianucci: “Con la difesa a 3 avrà il suo spazio”

Mario Giuffredi, procuratore di Luca Marianucci, nel corso di un intervento per a CRC ha parlato del suo assistito che è tornato dal prestito al Torino: “A me Allegri piace tantissimo, è sbagliato avere dubbi su di lui. Ha vinto tutto, non ha fallito da nessuna parte: se con il Milan vince contro il Cagliari, arriva in Champions e centra l’obiettivo. È un allenatore di grande esperienza, intelligente. Meglio di Italiano? Avrei preso Allegri al 100%, senza pensarci un secondo. Credo non ci sia scelta migliore. Secondo me giocherà con la difesa a 3 a Napoli, mi aspetto un 3-4-3. Marianucci? Manna mi ha fatto capire che vogliono tenerlo. Con la difesa a 3 avrebbe il suo spazio. Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c’ha grande cazzimma. Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Ma non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una scelta del club. Al massimo potremmo chiedere di discutere il contratto. Como? È un club che ha sempre avuto apprezzamenti per Vergara, come altri”.