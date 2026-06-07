Zazzaroni: “Il Napoli attende un dirigente del Milan”: il punto

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport in suo articolo ha aggiornato sulla situazione Allegri: “Anche nello sport ciò che conta è avere sempre qualcosa da attendere. E noi l’abbiamo. Oggi, ad esempio, attendiamo Kimi e le Ferrari a Montecarlo, Cobolli ( al Roland Garros, Bezzecchi, Bagnaia e Di Giannantonio in Ungheria. Anche Napoli è in attesa di qualcuno e qualcosa. Per la precisione, di un dirigente del Milan in grado di firmare la risoluzione del contratto di Allegri.

L’Inter attende serenamente che Marotta convinca prima sé stesso e poi Oaktree ad autorizzare la spesa per Palestra. La domanda alla quale il presidente vuole e deve rispondere riguarda la legittimità dell’investimento: se arriverà alla conclusione che Palestra è effettivamente buono-buono, i soldi si troveranno. Altrimenti ciccia. Opinione personale: Beppe e Ausilio si presenteranno alla gioielleria Percassi e ne usciranno col giocatore“