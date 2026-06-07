Repubblica: Napoli avanti con i rinnovi

Il Napoli continua a pianificare il futuro partendo dalle certezze della rosa. Secondo quanto riportato da Repubblica, la strategia del club è chiara: mantenere intatta l’ossatura della squadra che ha conquistato due scudetti negli ultimi anni, contenendo allo stesso tempo il monte ingaggi.

Tra i punti fermi individuati dalla società c’è Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è stato recentemente blindato con un contratto fino al 2029 ed è considerato uno dei leader tecnici e caratteriali della squadra. Le sue qualità difensive e la continuità di rendimento ne fanno una pedina fondamentale per il presente e il futuro del Napoli.

Anche Leonardo Spinazzola è destinato a restare in azzurro. L’esterno, rilanciatosi dopo le difficoltà vissute negli ultimi anni, prolungherà il proprio rapporto con il club fino al 2028. Nonostante l’interesse di altre società, tra cui la Juventus, ha prevalso la volontà del giocatore di continuare la sua esperienza a Napoli. Nelle idee della società, Spinazzola rappresenterà una risorsa preziosa sulla corsia sinistra, alternandosi con Miguel Gutierrez nel corso della stagione.