La Lazio é alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione, con il nuovo allenatore Gattuso che vuole un bomber di razza. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, i profili ideali dell’ex ct della Nazionale Italiana sono Santiago Gimenez del Milan e Lorenzo Lucca del Napoli (rientrerà dal suo prestito al Nottingham Forest). Entrambi sono sul mercato, ma si prospettano due acquisti complicati per il club biancoceleste visti i costi.

Arrivato in prestito dall’Udinese l’estate scorsa, Lucca ha segnato 2 gol in 23 partite giocate tra tutte le competizioni con la maglia del Napoli. Nel mercato di gennaio viene ceduto in prestito al Nottingham Forest, ma non prima di essere acquistato a titolo definitivo dai Partenopei. Le cose non miglioreranno in Inghilterra per Lucca, visto che giocherà solo 9 partite tra Premier League ed Europa League, e segnerà 1 solo gol contro il Leeds United il 6 febbraio (partita persa per 3-1 dal Forest).