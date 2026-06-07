Orlando: “Forse il Napoli ha scelto Allegri per paura di avere un allenatore con meno esperienza”

Massimo Orlando, ex centrocampista di Juventus, Fiorentina e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb durante il programma Maracanà. Orlando si é soffermato sulla situazione allenatore in casa Napoli, sull’addio di Allegri al Milan e il motivo per cui il Napoli ha preferito Allegri ad Italiano come sostituto di Conte. Ecco le sue parole:



“Allegri vuole la buonuscita dal Milan? Quando hai 60 milioni di euro sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo in quel modo, non portando la squadra in Champions, poi firmi per il Napoli. Che cosa chiedi? Hai bisogno di fare questo? A me risulta che Italiano gli hanno detto da Napoli di lasciare il Bologna, era la prima scelta, poi alla fine lo ha fatto andare lì, ci ha parlato, poi Manna che é molto vicino ad Allegri ha convinto il Presidente ad andare su di lui. Poi forse per paura di avere un allenatore con meno esperienza hanno scelto Allegri, ma la prima scelta era Italiano. Allegri darà più garanzie, ma il Napoli per come é composto é più adatto ad Italiano“.