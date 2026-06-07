Lavezzi: “Allegri farà bene a Napoli, è un vincente”

Scritto da:
Nicola Penta
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Francesco Pecoraro - LaPresse03 12 2011 Napoli ( Italia )Sport Calcio Napoli vs Lecce - Campionato TIM Serie A 2011 2012Stadio San Paolo NapoliNella foto: lavezziFrancesco Pecoraro - LaPresse03 12 2011 Napoli ( Italia )Sport Soccer Napoli versus Lecce - Italian Serie A Soccer League 2011 2012San Paolo Stadium NapoliIn the Photo: lavezzi

Il Pocho Lavezzi, in un’intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato del Napoli, sua ex squadra e delle scelte della società azzurra: “Il Napoli ha aperto ed è ancora dentro un ciclo vincente. Hanno conquistato il campionato meritatamente l’anno scorso e in questa stagione sono finiti secondi nonostante i tanti infortuni, vincendo comunque la Supercoppa. Il club negli ultimi anni è cresciuto davvero tanto.

Allegri è un grandissimo allenatore. Sono convinto che farà bene al Napoli. Max è un vincente e sa come arrivare al successo. La pallonata che gli tirai in un Napoli-Cagliari? Cose di campo quando c’è tensione, ma finì subito lì. Tra noi c’è sempre stato rispetto“.

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