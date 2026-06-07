Il Mattino: “Vogliamo il Napoli ma DeLa non vende”

La questione legata al futuro societario del Napoli conquista la prima pagina dell’edizione odierna de Il Mattino, che rilancia le dichiarazioni di Matt Rizzetta, fondatore di Underdog Global Partners e figura vicina al mondo sportivo statunitense.
Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “Vogliamo il Napoli ma DeLa non vende”, a sottolineare l’interesse manifestato dall’imprenditore per il club azzurro e la posizione ferma del presidente Aurelio De Laurentiis.
Nel sommario, Il Mattino evidenzia come Rizzetta abbia espresso la volontà di acquisire la società partenopea, trovando però il netto rifiuto del numero uno del Napoli, che non avrebbe alcuna intenzione di aprire a una cessione del club.