Il Mattino: Lobotka resta centrale, Allegri pronto a chiamarlo

Il futuro di Stanislav Lobotka appare sempre più orientato verso la permanenza in maglia azzurra. Nonostante le indiscrezioni di mercato e l’interesse di alcuni club, il centrocampista slovacco dovrebbe continuare a essere uno dei punti di riferimento del Napoli anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Massimiliano Allegri considera Lobotka un elemento imprescindibile del nuovo progetto tecnico e intende costruire parte del suo Napoli attorno alle qualità del regista slovacco.

Il quotidiano racconta inoltre che, dopo l’ufficializzazione del suo arrivo sulla panchina azzurra, Allegri sarebbe pronto a contattare personalmente il giocatore. L’obiettivo del tecnico sarebbe quello di rassicurarlo sulla sua centralità nel progetto e consolidare un rapporto basato sul dialogo e sulla fiducia reciproca.