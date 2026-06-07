Gazzetta: Napoli su Gila, ma la Lazio fa muro sul prezzo

Il Napoli prosegue la programmazione del mercato estivo e continua a monitorare con attenzione il profilo di Mario Gila per rinforzare il reparto difensivo.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe già mosso da tempo per valutare la fattibilità dell’operazione e comprendere eventuali margini di trattativa con la Lazio. Il difensore spagnolo, che compirà 26 anni ad agosto, gode di grande stima all’interno del club azzurro. Oltre a Manna, anche Massimiliano Allegri apprezzerebbe particolarmente le qualità del centrale, seguito con interesse già durante la sua esperienza sulla panchina del Milan.
L’ostacolo principale resta però rappresentato dalla valutazione fissata dalla Lazio. Il club biancoceleste, infatti, considera Gila uno dei punti di forza della propria difesa e lo valuta intorno ai 30 milioni di euro, cifra che rende la trattativa tutt’altro che semplice.