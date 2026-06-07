Di Marzio: “Possibile nuova avventura da direttore sportivo per l’ex Napoli, Michu”

Come riportato dal giornalista SKY ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul suo profilo X, l’ex attaccante del Napoli, Michu, potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo dello Swansea (altra sua ex squadra). Dal dicembre del 2019, l’ex calciatore spagnolo é il direttore sportivo del Burgos, squadra spagnola attualmente in Segunda Division (Serie B spagnola).
Michu passò in prestito con diritto di riscatto al Napoli nell’estate del 2014 lasciando proprio lo Swansea: tuttavia, disputò solamente 6 partite con la maglia dei Partenopei tra tutte le competizioni. Riuscì solo a fornire un assist a Mertens per il gol del definitivo 3-1 nella vittoria ai gironi di Europa League contro lo Sparta Praga il 18 settembre 2014. Non vedrà quasi mai il campo a causa di diversi problemi fisici.