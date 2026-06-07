Dal Canto: “Sono convinto che Inter e Napoli avranno squadre forti la prossima stagione”

Alessandro Dal Canto, ex difensore della Juventus e attuale allenatore del Prato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttmoercatoweb, parlando anche dell’Inter e del Napoli e soffermandosi sulle prospettive che hanno le due squadre in vista della prossima stagione. Ecco uno spezzone dell’intervista:

Napoli e Inter si confermano con molte probabilità come gli organici più completi del campionato. Che prospettive hanno?

“Sull’aspetto tecnico per l’Inter non sarei così preoccupato dall’uscita di Dumfries e dall’arrivo di Palestra, per quanto l’olandese sia stato una certezza e l’italiano non abbia ancora giocato in un contesto di primo livello. Per quanto riguarda i progetti del prossimo anno, sono convinto che avranno entrambe squadre forti; del resto anche il Napoli vinse lo Scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione. In Europa di certo dovranno fare meglio, anche se i nerazzurri avevano comunque fatto due finali tra il 2023 ed il 2025“.