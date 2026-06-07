Corriere dello Sport: “Napoli, Rizzetta esce allo scoperto”

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina alle dichiarazioni di Matt Rizzetta, intermediario di UGP, riguardo a una possibile operazione legata al futuro societario del Napoli.

Il quotidiano titola: “Napoli, Rizzetta esce allo scoperto. Il piano per il club”, facendo riferimento alle parole rilasciate dallo stesso Rizzetta nel podcast Bloomberg Business of Sports, dove ha parlato dell’interesse di una cordata americana nei confronti della società guidata da Aurelio De Laurentiis. Al momento non emergono sviluppi concreti, ma le dichiarazioni hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sul futuro assetto proprietario del club

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