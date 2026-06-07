Corriere dello Sport: Napoli, Rabiot e Ríos nel mirino 

Il Napoli continua a programmare il futuro del proprio centrocampo e una delle situazioni da monitorare con maggiore attenzione riguarda Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense è sotto contratto con gli azzurri fino al 2027, ma i dialoghi per un eventuale prolungamento fino al 2028 sembrano aver subito una fase di stallo.

Per questo motivo la dirigenza partenopea, guidata da Giovanni Manna, sta già valutando possibili alternative qualora dovesse aprirsi uno scenario di mercato che porti alla cessione dell’ex Fulham. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i profili maggiormente apprezzati sono quelli di Adrien Rabiot e Richard Ríos. Il francese rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza, capace di garantire qualità e personalità a livello internazionale fin da subito.

Diverso il discorso per Ríos, considerato un investimento dal forte potenziale ma già affermato nel panorama internazionale. Il centrocampista colombiano, protagonista anche contro il Napoli in Champions League nella passata stagione, è diventato un punto di riferimento della sua nazionale e continua a essere seguito con attenzione dagli osservatori azzurri.