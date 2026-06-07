Braida: “Allenare il Napoli non è semplice, auguro ad Allegri di vincere”

L’ex dirigente del Milan Ariedo Braida, ha commentato il probabile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli: “Napoli ormai è una società di grande livello, è chiaro che ha preso un allenatore esperto, preparato, che ha dimostrato il suo valore, che ha vinto parecchio.

Tutti i napoletani gli augurano di continuare a vincere, anch’io che lo conosco. Allenare il Napoli non è una cosa semplice l’ultimo allenatore è stato di grande livello, Napoli è Napoli, due anni fa ha vinto l’ultimo scudetto, ormai Napoli è una squadra fra l’élite del calcio italiano ed europeo. Quando si prende un allenatore, quasi sempre tutti dicono è forte, è bravo, io dico sempre che lo dirà il tempo, finché non lo dimostri non si sa, si può sbagliare a comprare ma non a vendere, perché quando vendi sai chi hai, quando compri prendi uno che conosci ma non conosci.

Manna? Anche lui è ormai esperto è già tanto tempo che lavora, è un ragazzo in gamba e lo dimostrerà ancora. Dove ci sono dei bravi dirigenti, ci sono anche dei buoni risultati“.