UFFICIALE – Serie A, il calendario del 2026/27 del Napoli. Si parte a Genoa, poi due big match. Chiusura contro l’Atalanta

È stato appena svelato il calendario della Lega Serie A per la stagione 2026/27. Il Napoli comincerà il suo campionato in trasferta, come di consuetudine. La gara d’avvio sarà contro il Genoa ed è fissata per il 23 agosto, a cui succederà il debutto casalingo contro il Como e subito dopo il big match contro l’Inter a San Siro. Un avvio molto delicato per gli azzurri. La stagione si chiuderà il 30 maggio 2027, appuntamento contro l’Atalanta al Maradona. Alcune date salienti: Napoli-Roma cadrà l’ottava giornata, il 25 ottobre, mentre Juventus-Napoli il 1 novembre, decima giornata. Napoli-Milan invece si giocherà il 13 dicembre per la quindicesima giornata. Di seguito, il calendario completo dei partenopei.

1ª giornata: Genoa-Napoli, 23 agosto 2026

2ª giornata: Napoli-Como, 30 agosto 2026

3ª giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026

4ª giornata: Napoli-Bologna, 13 settembre 2026

5ª giornata: Fiorentina-Napoli, 20 settembre 2026

6ª giornata: Napoli-Frosinone, 11 ottobre 2026

7ª giornata: Venezia-Napoli, 18 ottobre 2026

8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026

9ª giornata: Monza-Napoli, 28 ottobre 2026

10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026

11ª giornata: Napoli-Lazio, 8 novembre 2026

12ª giornata: Napoli-Torino, 22 novembre 2026

13ª giornata: Sassuolo-Napoli, 29 novembre 2026

14ª giornata: Napoli-Lecce, 6 dicembre 2026

15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026

16ª giornata: Atalanta-Napoli, 20 dicembre 2026

17ª giornata: Parma-Napoli, 3 gennaio 2027

18ª giornata: Napoli-Cagliari, 6 gennaio 2027

19ª giornata: Udinese-Napoli, 10 gennaio 2027

20ª giornata: Napoli-Fiorentina, 17 gennaio 2027

21ª giornata: Como-Napoli, 24 gennaio 2027

22ª giornata: Napoli-Inter, 31 gennaio 2027

23ª giornata: Lecce-Napoli, 7 febbraio 2027

24ª giornata: Napoli-Juventus, 14 febbraio 2027

25ª giornata: Lazio-Napoli, 21 febbraio 2027

26ª giornata: Frosinone-Napoli, 28 febbraio 2027

27ª giornata: Napoli-Parma, 7 marzo 2027

28ª giornata: Bologna-Napoli, 14 marzo 2027

29ª giornata: Napoli-Venezia, 21 marzo 2027

30ª giornata: Cagliari-Napoli, 4 aprile 2027

31ª giornata: Napoli-Sassuolo, 11 aprile 2027

32ª giornata: Milan-Napoli, 18 aprile 2027

33ª giornata: Napoli-Udinese, 25 aprile 2027

34ª giornata: Roma-Napoli, 2 maggio 2027

35ª giornata: Napoli-Monza, 9 maggio 2027

36ª giornata: Napoli-Genoa, 16 maggio 2027

37ª giornata: Torino-Napoli, 23 maggio 2027

38ª giornata: Napoli-Atalanta, 30 maggio 2027