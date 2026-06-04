Sportitalia – Vlahovic, il Napoli è tra i club alla finestra. C’è un ottimo rapporto con Allegri

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato a proposito della situazione di mercato di Dusan Vlahovic, attaccante che lascerà la Juventus a parametro zero. Stando a quanto da lui riportato, il Napoli è una delle società informate sulle vicende del serbo, che ha un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri. Nonostante gli azzurri abbiano già Hojlund in rosa, la pista non è da escludere. Alla finestra, racconta il collega, ci sono circa 3-4 club, tra cui una società araba però respinta dal centravanti. Al momento, il calciatore ed il suo entourage non hanno preso alcuna decisione definitiva.