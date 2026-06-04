Sportitalia – Gila vuole il Napoli. Presto ci sarà un confronto con Gattuso

Mario Gila vuole il Napoli. Il difensore, di proprietà della Lazio, è un profilo molto gradito sia dalla dirigenza che da Massimiliano Allegri. Lo spagnolo non ha intenzione di cambiare idea sul suo futuro: vuole cambiare casacca. Manterrà però una linea di rispetto nei confronti della società biancoceleste, non parlando pubblicamente della sua decisione, ormai già presa. Presto, l’ex Real Madrid avrà un colloquio con Gennaro Gattuso, al quale chiarirà le sue intenzioni. La Lazio rimane dell’idea di non volerlo cedere in questa sessione di mercato, mirando a tenerlo pur sapendo che il suo contratto scadrà nella prossima estate. Il Napoli, proporrà un’offerta a Lotito, nonostante la situazione contrattuale del difensore. A riportare è Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia.